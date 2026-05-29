Кордоба прокомментировал игру Дурана в России

- Возможно, дело в стереотипах или ожиданиях от российского футбола, которые в итоге не оправдались.
Только приехав сюда, каждый может убедиться, насколько сложно играть в РПЛ, - приводит слова Кордобы "СЭ".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без права последующего выкупа. Форвард провел за петербуржцев во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти).
По итогам завершившегося сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России в седьмой раз за последние восемь лет, "Краснодар" завоевал серебряные медали.