Круговой: Египет не наиграл на победу в матче с Россией

По словам Кругового, Египет воспользовался своим моментом и победил, но он не наиграл на победу.- Что касается второго тайма, то с первых минут сразу взяли инициативу — создали пару неплохих моментов. Но Египет воспользовался своим моментом и победил.Вчера, 28 мая, национальная команда России на выезде уступила Египту в товарищеском матче со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал Мостафа Абдельрауф. Египтянам предстоит сыграть на грядущем чемпионате мира - команда попала в одну группу с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.Напомним, что в июне команда Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи - с Буркина-Фасо в Волгограде, а также с Тринидад и Тобаго в Калининграде.