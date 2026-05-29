Круговой: Египет не наиграл на победу в матче с Россией

Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал поражение от Египта.
Фото: РФС
По словам Кругового, Египет воспользовался своим моментом и победил, но он не наиграл на победу.

- Что касается второго тайма, то с первых минут сразу взяли инициативу — создали пару неплохих моментов. Но Египет воспользовался своим моментом и победил.
Не могу сказать, что заслуженно. Потому что точно на победу они не наиграли, - цитирует Кругового "Чемпионат".

Вчера, 28 мая, национальная команда России на выезде уступила Египту в товарищеском матче со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал Мостафа Абдельрауф. Египтянам предстоит сыграть на грядущем чемпионате мира - команда попала в одну группу с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.

Напомним, что в июне команда Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи - с Буркина-Фасо в Волгограде, а также с Тринидад и Тобаго в Калининграде.

