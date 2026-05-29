Футболист сборной России Вахания оценил уровень игры Мармуша

Мармуш произвёл хорошее впечатление. Понятно, топ-уровень. Видно сразу. Приём с уходом — на два метра прокидывает. Очень быстрый и резкий. Было тяжело с ним играть, - цитирует Ваханию "Чемпионат"

По словам Вахании, сборная Египта - хорошая и агрессивная команда, также он выделил Мармуша, против которого было тяжело играть.- Сборная Египта — хорошая и агрессивная команда. Было сложно против неё играть. Хотелось посмотреть на себя против Салаха.Вчера, 28 мая, национальная команда России на выезде уступила Египту в товарищеском матче со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал Мостафа Абдельрауф. Египтянам предстоит сыграть на грядущем чемпионате мира - команда попала в одну группу с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.Футболист сборной Египта Омар Мармуш является игроком английского "Манчестер Сити" - в сезоне-2025/26 он провел за клуб во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.