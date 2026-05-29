Булатов ответил, что он поменял в "Крыльях"

- Приняли мы команду за два дня до выезда к "Зениту". Успели придумать лозунг: "Даже с "Зенитом" будем играть в футбол".
После игры (1:2) мне написал знакомый тренер: "Главное на девяностой минуте сказал комментатор: "А вот и "Зенит" отбивается дома". Приятно. Жаль, не додавили и не взяли ничью. А лозунги стали озвучивать перед каждым матчем, - приводит слова Булатова Sport24.
Напомним, что в апреле самарские "Крылья Советов" объявили об отставке Магомеда Адиева с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета 2025 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Булатов, а в мае его окончательно утвердили на посту главного тренера. По итогам сезона волжане заняли 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка в 30 встречах.