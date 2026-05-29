Непомнящий - об Игдисамове: в ЦСКА должны работать люди, в которых есть шлейф клуба

- Если ЦСКА берет вектор на то, чтобы в клубе был местный специалист, я давно за! В ЦСКА, так же как и в "Спартаке", так же как и в "Динамо" должны работать люди, в которых есть шлейф клуба, какая?то история.
Если брать "армейцев", есть еще и Игнашевич, Березуцкий, если штаб будет создан из таких людей, то почему бы и нет? - приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".
В мае ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера, Дмитрий Игдисамов стал исполняющим обязанности главного тренера, ранее он возглавлял молодежную команду "армейцев". Сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуру Игдисамова на пост главного тренера, а также ведет общение с иностранными специалистами.
По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 балл в 30 встречах.