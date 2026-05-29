Матчи Скрыть

Титов - о "Спартаке": усиление в каждую линию нужно однозначно

Экс-капитан московского "Спартака" высказался о победе красно-белых в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Титова, "Спартаку" нужно усиливаться, но победа в Кубке - важное событие, чтобы команда поверила в себя.

- Состав есть, но усиление в каждую линию нужно однозначно. Самое главное для футболистов — поверить в себя. Девять лет "Спартак" не может выиграть чемпионат, поэтому победа в Кубке была очень кстати.

Она показала: ребята способны обыграть любую команду, пусть даже по пенальти. После таких матчей приходит вкус больших побед, - цитирует Титова "Чемпионат".

Напомним, что в Суперфинале Кубка России московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Забитыми мячами в основное время матча отметились Пабло Солари и Дуглас Аугусто.

По итогам сезона-2025/26 команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстала от столичного "Локомотива", завоевавшего бронзовые медали чемпионата России, на один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится