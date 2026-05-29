Титов - о "Спартаке": усиление в каждую линию нужно однозначно

- Состав есть, но усиление в каждую линию нужно однозначно. Самое главное для футболистов — поверить в себя. Девять лет "Спартак" не может выиграть чемпионат, поэтому победа в Кубке была очень кстати.
Она показала: ребята способны обыграть любую команду, пусть даже по пенальти. После таких матчей приходит вкус больших побед, - цитирует Титова "Чемпионат".
Напомним, что в Суперфинале Кубка России московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Забитыми мячами в основное время матча отметились Пабло Солари и Дуглас Аугусто.
По итогам сезона-2025/26 команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстала от столичного "Локомотива", завоевавшего бронзовые медали чемпионата России, на один балл.