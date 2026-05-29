Кордоба: знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят

- Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят… Но если о них говорить, то всё равно ничего не поменяется.
Все в "Краснодаре" здорово потрудились. Прошлого не вернуть, ничего не изменить. Поэтому нужно радоваться, что мы проделали такую восхитительную работу, - цитирует Кордобу "СЭ".
По итогам сезона-2025/26 "Краснодар" стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги, отстав в турнирной таблице российского чемпионата от петербургского "Зенита" на два балла. Напомним, что год назад южане впервые в истории стали чемпионами России. За последние восемь лет петербуржцы семь раз становились чемпионами страны.
В Суперфинале Кубка России команда Мурада Мусаева уступила московскому "Спартаку" со счетом 1:1 (3:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время встречи отметились Пабло Солари и Дуглас Аугусто.