Кордоба: знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба подвел итоги сезона-2025/26.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Кордобы, "Краснодар" заслуживал большего, но команде нужно радоваться, что она проделала большую работу.

- Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят… Но если о них говорить, то всё равно ничего не поменяется.

Все в "Краснодаре" здорово потрудились. Прошлого не вернуть, ничего не изменить. Поэтому нужно радоваться, что мы проделали такую восхитительную работу, - цитирует Кордобу "СЭ".

По итогам сезона-2025/26 "Краснодар" стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги, отстав в турнирной таблице российского чемпионата от петербургского "Зенита" на два балла. Напомним, что год назад южане впервые в истории стали чемпионами России. За последние восемь лет петербуржцы семь раз становились чемпионами страны.

В Суперфинале Кубка России команда Мурада Мусаева уступила московскому "Спартаку" со счетом 1:1 (3:4 - пен.). Забитыми мячами в основное время встречи отметились Пабло Солари и Дуглас Аугусто.

