"Профессиональный спортсмен, конечно, он сейчас номер один, спору нет. Человек играет в финале Лиги чемпионов. Мы только гордимся им и очень рады за него", - сказал Митрюшкин "РБ Спорт".
Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 26 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.
Митрюшкин - о Сафонове: сейчас номер один, спору нет
Капитан "Локомотива" Антон Митрюшкин высказался об игре вратаря "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова.
