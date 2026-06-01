"Барселона" заинтересовалась защитником "Расинга" - источник

Защитник "Расинга" Хорхе Салинас попал в сферу интересов "Барселоны".



Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб внимательно следит за прогрессом 19-летнего футболиста после его успешного выступления в минувшем сезоне Сегунды. Сообщается, что скауты "Барселоны" подготовили положительные отчёты по защитнику. При этом окончательное решение о возможном трансфере будет зависеть от кадровой ситуации в команде и других планов клуба на рынке.



Салинас был одним из ключевых игроков своей команды и помог "Расингу" добиться повышения в классе. За сезон молодой центрбек принял участие в 32 матчах.



Контракт Салинаса с "Расингом" действует до лета 2029 года. В соглашении футболиста предусмотрена сумма отступных в размере около 10 миллионов евро.