"Намерен доказывать". Форвард "Спартака" - о возможном уходе из клуба

Я здесь и намерен доказывать. Я буду делать, что должен. Надеюсь, я еще принесу пользу "Спартаку", – сказал Гарсия.
Ливай Гарсия, играющий на позиции центрального нападающего, присоединился к "Спартаку" в феврале прошлого года, перебравшись из греческоего клуба АЕК. Действующий контракт москвичей с 28-летним игрокос сборной Тринидада и Тобаго рассчитан до лета 2028-го. В этом сезоне форвард забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач, приняв участие в 33 матчах за красно-белых во всех турнирах.
Источник: Legalbet