"Намерен доказывать". Форвард "Спартака" - о возможном уходе из клуба

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия прокомментировал свое будущее в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
Сейчас у меня действующий контракт со "Спартаком»". На этом все, на данный момент больше ни о чем не думаю.

Я здесь и намерен доказывать. Я буду делать, что должен. Надеюсь, я еще принесу пользу "Спартаку", – сказал Гарсия.

Ливай Гарсия, играющий на позиции центрального нападающего, присоединился к "Спартаку" в феврале прошлого года, перебравшись из греческоего клуба АЕК. Действующий контракт москвичей с 28-летним игрокос сборной Тринидада и Тобаго рассчитан до лета 2028-го. В этом сезоне форвард забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач, приняв участие в 33 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится