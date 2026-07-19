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Франция едва не сделала камбэк после 0:4, но Англия победила в матче с 10 голами

Англия стала бронзовым призёром чемпионата мира 2026 года, обыграв Францию в невероятно результативном матче со счётом 6:4.
Фото: ФИФА
Уже к перерыву англичане вели 4:0: отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Букайо Сака, оформивший дубль.

Во втором тайме Франция вернулась в игру. Килиан Мбаппе дважды поразил ворота англичан, ещё один мяч забил Брэдли Баркола. Однако на 87-й минуте Сака реализовал пенальти и оформил хет-трик.

Усман Дембеле сократил разрыв в компенсированное время, однако последнее слово осталось за Джудом Беллингемом, установившим окончательный результат.

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