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Стало известно, что Дешам сказал игрокам сборной Франции в перерыве после 0:4 от Англии

Наставник сборной Франции Дидье Дешам жёстко раскритиковал своих футболистов в перерыве матча за третье место чемпионата мира - 2026 против Англии.
Фото: ФИФА
К этому моменту "трёхцветные" уступали сопернику с разгромным счётом 0:4.

По информации Cadena Ser, наставник не скрывал разочарования игрой команды и потребовал от подопечных полностью изменить отношение к происходящему после перерыва.

- Это настоящая катастрофа. Как можно пропускать такие голы? Я этого не понимаю. Я ужасно разочарован. Я не нахожу объяснений, и оправданий этому тоже нет. На кону третье место чемпионата мира, и в футболке сборной Франции нельзя играть так, - сказал тренер игрокам.

На момент публикации идёт второй тайм встречи. Сборная Франции сократила отставание, однако по-прежнему уступает Англии со счётом 3:4.

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