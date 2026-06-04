Экс-тренер "Спартака" высказался о возможном возвращении Дзюбы в клуб

"Мог бы Дзюба пригодиться "Спартаку"? Вся Россия знает Дзюбу. Сколько он пользы принес своим командам: футболист сборной, играл на чемпионате мира, выиграл Кубки и чемпионства.
Ему сейчас 37, это не 30... Но качества остались. В этом сезоне он принес "Акрону" много очков", - сказал Слишкович "Спорт-Экспрессу".
Артем Дзюба выступал в составе тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В мае футболист объявил об уходе из команды.
Дзюба является воспитанником московского "Спартака". Ранее он заявил, что готов вернуться в клуб.