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Гусев ответил, почему не рассматривал вариант остаться в штабе Шварца в "Динамо"

Экс-тренер "Динамо" Ролан Гусев рассказал, почему не стал входить в тренерский штаб Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гусева, его бы неправильно восприняли, и всем было бы сложно.

- Когда ты поработал главным... Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно. И команде, и мне было бы сложно.

Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь, с моей стороны, - приводит слова Гусева "СЭ".

Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" во второй части сезона-2025/26. По окончании сезона контракт специалиста закончился и не был продлен. Возглавил бело-голубых Сандро Шварц - специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год.

По итогам минувшего сезона столичный клуб занял седьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков в 30 встречах. Бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару" (0:0, 4:3 - пен.).

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