Гусев ответил, почему не рассматривал вариант остаться в штабе Шварца в "Динамо"

- Когда ты поработал главным... Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно. И команде, и мне было бы сложно.
Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь, с моей стороны, - приводит слова Гусева "СЭ".
Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" во второй части сезона-2025/26. По окончании сезона контракт специалиста закончился и не был продлен. Возглавил бело-голубых Сандро Шварц - специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год.
По итогам минувшего сезона столичный клуб занял седьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков в 30 встречах. Бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару" (0:0, 4:3 - пен.).