КДК вынес наказание Соболеву за провокацию болельщиков "Спартака"

"В соответствии с частью 1 статьи 100 Дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать футболиста ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург Соболева Александра Сергеевича на 30 000 рублей", - написано на официальном сайте РФС.
18 июля на нижегородской "Совкомбанк Арене" состоялся матч Суперкубка России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Счет в игре открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.
В компенсированное ко второму тайму время пенальти реализовал форвард сине-бело-голубых Александр Соболев. Футболист отпраздновал забитый мяч перед трибуной фанатов "Спартака". Далее на поле началась массовая потасовка.