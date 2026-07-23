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КДК вынес наказание Соболеву за провокацию болельщиков "Спартака"

КДК РФС принял решение по поведению Александра Соболева в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
"В соответствии с частью 1 статьи 100 Дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать футболиста ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург Соболева Александра Сергеевича на 30 000 рублей", - написано на официальном сайте РФС.

18 июля на нижегородской "Совкомбанк Арене" состоялся матч Суперкубка России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Счет в игре открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

В компенсированное ко второму тайму время пенальти реализовал форвард сине-бело-голубых Александр Соболев. Футболист отпраздновал забитый мяч перед трибуной фанатов "Спартака". Далее на поле началась массовая потасовка.

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