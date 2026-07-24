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В "Балтике" сообщили, насколько близка сделка с ЦСКА по Бориско

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал о переговорах с ЦСКА по вратарю калининградцев Максиму Бориско.
Фото: ФК "Балтика"
"Переговоры ведутся, вопрос обсуждается. Но конкретики пока нет. Трансферное окно долгое, может решится завтра, может через месяц. Есть моя точка зрения, есть точка зрения ЦСКА, игрока. Знаю его позицию, но спросите у него.

Ведем переговоры только с ЦСКА, мы очень близки к сделке, процесс идет", - сказал Измайлов.

Ранее в СМИ сообщалось, что вратарь "Балтики" Максим Бориско в ближайшие время пройдет медосмотр для трансфера в московский ЦСКА.

Сегодня, 24 июля, игрой между ЦСКА и "Балтикой" стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги 2026/2027. Всреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени. Голкипер калининградцев Бориско был включен в стартовый состав команды Андрея Талалаева.

Источник: "Матч ТВ"

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