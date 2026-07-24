В "Балтике" сообщили, насколько близка сделка с ЦСКА по Бориско

Ведем переговоры только с ЦСКА, мы очень близки к сделке, процесс идет", - сказал Измайлов.
Ранее в СМИ сообщалось, что вратарь "Балтики" Максим Бориско в ближайшие время пройдет медосмотр для трансфера в московский ЦСКА.
Сегодня, 24 июля, игрой между ЦСКА и "Балтикой" стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги 2026/2027. Всреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени. Голкипер калининградцев Бориско был включен в стартовый состав команды Андрея Талалаева.
Источник: "Матч ТВ"