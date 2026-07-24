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"Мы, мы и еще раз мы". Дивеев назвал тройку конкурентов "Зенита" в новом сезоне

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев ответил на вопрос, кто входит в топ?3 конкурента петербуржцев в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы, мы и еще раз мы. Мы сами себе конкуренты, и все.

Если будем настроены, будем выполнять то, что нам говорят и как надо действовать, думаю, нам не будет равных", - сказал Дивеев.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата России "Зенит" занял первое место в турнирной таблице и завоевал чемпионский титул. В новом сезоне 2026/2027 петербургская команда стартовала с победы в Суперкубке страны.

Завтра, 25 июля, сине-бело-голубые сыграют в гостях с тольяттинским "Акроном" в матче 1-го тура РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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