В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном подписании футболиста московского "Динамо"

- Игрок интересный, для нас был бы интересный кейс, но условия, которые выдвигает "Динамо" по этому футболисту, для нас неподъемные, - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что Мехди Маухуб намерен покинуть московское "Динамо" - по информации СМИ, форвард может продолжить карьеру в махачкалинском "Динамо" или "Крыльях Советов".
Всего нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 46 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 1 миллион евро.