Экс-тренер сборной России - о назначении Благоевича: безобразное отношение к нашему футболу

Фото: ФК "Акрон"

Наши тренеры почему-то не подходят. Значит, решаются не футбольные дела, прежде всего, а какие-то другие, - цитирует Гершковича "Матч ТВ"

По словам Гершковича, он считает назначение Благоевича безобразием, и теперь "Акрон" вылетит из РПЛ.- Это безобразное отношение к нашему футболу от местных руководителей. С какого перепугу они его берут? Значит, они хотят вылететь. Ну и вылетят! Даже вопросов у меня нет. Сколько уже было этих случаев…Вчера, 8 июня, тольяттинский "Акрон" объявил о назначении Срджана Благоевича на пост главного тренера, контракт со специалистом заключен на четыре года. Ранее сербский тренер работал в "Партизане", "Дебрецене", "Астане" и ряде сербских клубов.По итогам сезона-2025/26 тольяттинцы заняли 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и остались в лиге, одержав победу в стыковых матчах над "Ротором" с общим счетом 2:1. Клуб объявил об отставке Заурбека Тедеева с поста главного тренера после матча 30 тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" (1:4).