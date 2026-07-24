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"Не верю". Быстров усомнился в переходах россиян в Европу

Владимир Быстров считает, что нынешнее летнее трансферное окно вряд ли принесёт российскому футболу громкие переходы в ведущие европейские чемпионаты.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший игрок сборной России не ожидает, что кто-то из отечественных футболистов окажется в составе топ-клуба.

- Не верю, что кто-то из них перейдёт в большой европейский клуб этим летом. Я был бы рад, если бы кто-то смог это сделать, но вряд ли, - передаёт слова Быстрова "Спорт-Экспресс".

24 июля стартовал новый розыгрыш чемпионата России.

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