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"Не верю". Быстров усомнился в переходах россиян в Европу
Сегодня, 21:42
Владимир Быстров считает, что нынешнее летнее трансферное окно вряд ли принесёт российскому футболу громкие переходы в ведущие европейские чемпионаты.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший игрок
сборной России
не ожидает, что кто-то из отечественных футболистов окажется в составе топ-клуба.
- Не верю, что кто-то из них перейдёт в большой европейский клуб этим летом. Я был бы рад, если бы кто-то смог это сделать, но вряд ли, - передаёт слова Быстрова
"Спорт-Экспресс"
.
24 июля стартовал новый розыгрыш чемпионата России.
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Владимир Быстров
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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