Согласно прогнозу суперкомпьютера, главным претендентом на золотые медали считается "Зенит". Шансы петербургского клуба на чемпионский титул оцениваются в 44,8%.
Вторым фаворитом сезона назван "Краснодар", которому суперкомпьютер отвёл 25,3% вероятности финишировать на первом месте.
Замыкает тройку основных претендентов московский "Спартак". Вероятность чемпионства "красно-белых", согласно расчётам, составляет 11,4%.
Новый сезон Российской премьер-лиги стартовал 24 июля.
Суперкомпьютер назвал главного фаворита сезона РПЛ. "Спартак" попал в топ-3
Аналитики Opta Sports рассчитали вероятность победы клубов в чемпионате России сезона-2026/2027.
Фото: ФК "Спартак"