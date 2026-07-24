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Российская премьер-лига

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2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен

Суперкомпьютер назвал главного фаворита сезона РПЛ. "Спартак" попал в топ-3

Аналитики Opta Sports рассчитали вероятность победы клубов в чемпионате России сезона-2026/2027.
Фото: ФК "Спартак"
Согласно прогнозу суперкомпьютера, главным претендентом на золотые медали считается "Зенит". Шансы петербургского клуба на чемпионский титул оцениваются в 44,8%.

Вторым фаворитом сезона назван "Краснодар", которому суперкомпьютер отвёл 25,3% вероятности финишировать на первом месте.

Замыкает тройку основных претендентов московский "Спартак". Вероятность чемпионства "красно-белых", согласно расчётам, составляет 11,4%.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартовал 24 июля.

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