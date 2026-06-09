Тедеев: хочется, чтобы Дзюба закончил карьеру с трофеем в "Спартаке"

- Мне сложно что-то сказать про это, но я, как один из самых главных его болельщиков, хотел бы пожелать Дзюбе закончить карьеру именно в той команде, которая может что-то выиграть.
Он воспитанник "Спартака", и это будет очень символично. Хочется, чтобы Артём закончил свою карьеру там, выиграв титул, - приводит слова Тедеева "Чемпионат".
По окончании сезона-2025/26 Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона" на правах свободного агента. Напомним, что форвард выступал за тольяттинцев с сентября 2024 года. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории "Акрона", а также в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Нападающий является воспитанником московского "Спартака", он выступал за основную команду красно-белых с 2006 по 2015 год, также он был игроком "Томи", "Ростова", петербургского "Зенита", тульского "Арсенала", столичного "Локомотива" и турецкой "Аданы Демирспора".