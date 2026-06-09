Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
Трининад и ТобагоНе начат

Погребняк: для Тюкавина трансфер в "Зенит" будет шагом вперёд

Бывший игрок "Спартака" и "Зенита" Павел Погребняк высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в петербургский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
Павел Погребняк сомневается, что переход футболиста в стан сине-бело-голубых состоится.

"Ребят, есть "Зенит" и все остальные. Поэтому, конечно, для Тюкавина этот переход будет шагом вперёд. Но, честно говоря, не думаю, что этот трансфер свершится.
Слышал, что "Зенит" уже берёт какого-то дорогостоящего бразильского нападающего. А есть ещё и Соболев. Но если и Тюкавин перейдёт - это будет только плюсом для него", - сказал Погребняк Legalbet.

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" заинтересован в переходе Тюкавина.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится