Погребняк: для Тюкавина трансфер в "Зенит" будет шагом вперёд

"Ребят, есть "Зенит" и все остальные. Поэтому, конечно, для Тюкавина этот переход будет шагом вперёд. Но, честно говоря, не думаю, что этот трансфер свершится.Слышал, что "Зенит" уже берёт какого-то дорогостоящего бразильского нападающего. А есть ещё и Соболев. Но если и Тюкавин перейдёт - это будет только плюсом для него", - сказал Погребняк Legalbet.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" заинтересован в переходе Тюкавина.