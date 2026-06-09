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Официально: "Акрон" объявил об уходе двух футболистов

Два игрока покинули "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"
"Максим Кузьмин и Эдгар Севикян завершают выступление в "Акроне". Полузащитники покидают клуб по истечению срока контракта и арендного соглашения соответственно", - написано в Telegram-канале клуба.

Максим Кузьмин выступал в составе тольяттинского "Акрона" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 28 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Эдгар Севикян присоединился к команде в сентябре 2025 года на правах аренды из "Ференцвароша". На счету правого вингера 15 матчей и 1 голевая передача за "Акрон".

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