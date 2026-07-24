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Агент аргентинского форварда высказался о возможном переходе игрока в "Спартак"

Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы форварда "Тигре" Давида Ромеро, высказался о будущем своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES
По словам агента, несколько российских клубов проявляют интерес к аргентинцу.

- "Спартак" проявляет интерес к Давиду Ромеро? Есть несколько российских клубов, которые звонили нам по поводу возможного трансфера Ромеро, но сейчас за него борются клубы из Италии и Испании, - цитирует агента Metaratings.

Ранее сообщалось, что один из российских клубов проявляет интерес к форварду "Тигре" Давиду Ромеро.

В 2026 году форвард провел за "Тигре" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 5 миллионов евро. Ранее он вызывался в сборную Аргентины до 20 лет.

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