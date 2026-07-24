"Ресурс есть". Быстров оценил перспективы "Спартака" перед стартом сезона

Если такие же детские ошибки будут допускать, как в матче за Суперкубок, то ничего красно-белым не светит. Но ресурс для борьбы за чемпионство у них есть", - сказал Быстров.
Московский "Спартак" уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России, ведя в счете до 90+8-й минуты игры. Основное время встречи завершилось вничью - 1:1, по пенальти красно-белын проиграли со счетом 2:4.
Завтра, 25 июля, в первом туре Российской Премьер-Лиги-2026/2027, "Спартак" примет на своём поле новичка лиги "Родину".
Источник: "СЭ"