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Шавло - о возможном уходе Барко: у "Индепендьенте" нет денег

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Сергей Шавло заявил, что аргентинский клуб должен заплатить серьезные деньги за трансфер футболиста.

"У "Индепендьенте" нет денег. Они хотят все на халяву. Это уловка южноамериканцев - продают за большие деньги, а потом футболисты начинают петь песню про семью и хотят в "Индепендьенте".
Пускай заплатят серьезные деньги, которые хочет "Спартак", и пусть Барко едет. Надо жестко стоять на своем", - сказал Шавло "РБ Спорту".

Эсекьель Барко играет за "Спартак" с июля 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 37 матчей, 8 голов и 9 ассистов. Действующее соглашение аргентинца истекает в июне 2027 года, Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.

Ранее атакующий полузащитник заявил, что хочет выступать за "Индепендьенте". Сам аргентинский клуб заинтересован в трансфере.

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