Шавло - о возможном уходе Барко: у "Индепендьенте" нет денег

"У "Индепендьенте" нет денег. Они хотят все на халяву. Это уловка южноамериканцев - продают за большие деньги, а потом футболисты начинают петь песню про семью и хотят в "Индепендьенте".Пускай заплатят серьезные деньги, которые хочет "Спартак", и пусть Барко едет. Надо жестко стоять на своем", - сказал Шавло "РБ Спорту".
Эсекьель Барко играет за "Спартак" с июля 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 37 матчей, 8 голов и 9 ассистов. Действующее соглашение аргентинца истекает в июне 2027 года, Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.
Ранее атакующий полузащитник заявил, что хочет выступать за "Индепендьенте". Сам аргентинский клуб заинтересован в трансфере.