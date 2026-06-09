Наумов оценил работу Карседо в "Спартаке"

"Знаете, я всегда очень негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Я считаю, что надо использовать наших специалистов. Но в данной ситуации Карседо на сегодняшний день показал себя с самой лучшей стороны.Ему удалось создать команду, которая заиграла так, как он хочет", - сказал Наумов Legalbet.
Хуан Карлос Карседо возглавил московский "Спартак" в начале 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 17 встреч, одержали 11 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения во всех турнирах. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
Вместе с Карседо "Спартак" выиграл Кубок России, обыграв "Краснодар" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).