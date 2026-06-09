Наумов оценил работу Карседо в "Спартаке"

Фото: ФК "Спартак"

"Знаете, я всегда очень негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Я считаю, что надо использовать наших специалистов. Но в данной ситуации Карседо на сегодняшний день показал себя с самой лучшей стороны.