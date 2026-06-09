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Наумов оценил работу Карседо в "Спартаке"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о тренере "Спартака" Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Николай Наумов заявил, что испанский специалист показал себя с лучшей стороны в "Спартаке".

"Знаете, я всегда очень негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Я считаю, что надо использовать наших специалистов. Но в данной ситуации Карседо на сегодняшний день показал себя с самой лучшей стороны.
Ему удалось создать команду, которая заиграла так, как он хочет", - сказал Наумов Legalbet.

Хуан Карлос Карседо возглавил московский "Спартак" в начале 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 17 встреч, одержали 11 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения во всех турнирах. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

Вместе с Карседо "Спартак" выиграл Кубок России, обыграв "Краснодар" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).

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