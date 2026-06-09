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"Локомотив" может подписать форварда из чемпионата Польши

"Локомотив" заинтересован в нападающем.
Фото: Getty Images
По информации источника, "железнодорожники" интересуются форвардом "Ягеллонии" Афимику Пулулу.

Футболист из ДР Конго выступает в составе польского клуба с начала июля 2023 года. В текущем сезоне за команду нападающий провел 47 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач. Соглашение с игроком истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"

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