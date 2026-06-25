Экс-футболист "Зенита" - о Венделе: штраф должен быть существенным

- Если человек в который раз не приезжает, и клуб это терпит, значит, такое отношение к команде устраивает. Надо оштрафовать серьёзно, чтобы он задумался, и деньги не возвращать. Штраф должен быть существенным, - цитирует Угарова "Советский спорт".
Ранее СМИ сообщили, что за пятидневное опоздание бразильскому полузащитнику может грозить штраф в размере 500 тысяч евро. В четверг Вендел прибыл в расположение петербургской команды и присоединился к тренировочному процессу.
Зимой хавбек уже нарушал сроки возвращения в клуб и был оштрафован на 700 тысяч евро. Позднее, после победы "Зенита" в чемпионате, руководство вернуло футболисту часть удержанной суммы.