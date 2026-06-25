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Экс-футболист "Зенита" - о Венделе: штраф должен быть существенным

Бывший защитник "Зенита" Денис Угаров считает, что клубу следует жёстко отреагировать на очередное опоздание Маркуса Вендела к началу предсезонной подготовки.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению экс-футболиста, дисциплинарные нарушения не должны оставаться без серьёзных последствий.

- Если человек в который раз не приезжает, и клуб это терпит, значит, такое отношение к команде устраивает. Надо оштрафовать серьёзно, чтобы он задумался, и деньги не возвращать. Штраф должен быть существенным, - цитирует Угарова "Советский спорт".

Ранее СМИ сообщили, что за пятидневное опоздание бразильскому полузащитнику может грозить штраф в размере 500 тысяч евро. В четверг Вендел прибыл в расположение петербургской команды и присоединился к тренировочному процессу.

Зимой хавбек уже нарушал сроки возвращения в клуб и был оштрафован на 700 тысяч евро. Позднее, после победы "Зенита" в чемпионате, руководство вернуло футболисту часть удержанной суммы.

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