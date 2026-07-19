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Новичок "Зенита" Аугусто поделился эмоциями от победы в Суперкубке России

Форвард "Зенита" Фелипе Аугусто высказался о дебюте за клуб в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 по пен.).
Фото: ФК "Зенит"
"Да, это был потрясающий вечер. Атмосфера на стадионе была невероятной, а победа сделала эти эмоции еще сильнее. Я очень счастлив.

Это был мой первый официальный матч за "Зенит" и сразу первый трофей в составе команды. Для меня это действительно особенный момент", - сказал Аугусто.

Вчера, 18 июля, состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" за Суперкубок России. Игра проходила в Нижнем Новгороде на стадионе "Совкомбанк Арена", основное время завершилось вничью - 1:1. Сине-бело-голубые уступали по ходу встречи и сумели сравнять счет на 8-й добавленной в основному времени минуте благодаря пенальти. В серии одиннадцатиметровых клуб с берегов Невы вырвал победу - 4:2 и завоевал трофей в 11-й раз в своей истории.

Источник: РФС

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