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"Еще до матча решил, в какой угол бить". Соболев - о пенальти в ворота "Спартака"

Нападающий "Зенита" Александр Соболев прокомментировал свой гол в ворота "Спартака" в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
"Конкретно Максименко не изучал. Я всегда больше ориентируюсь на себя.

По ходу недели перед матчем регулярно тренирую исполнение пенальти и заранее определяю, в какой угол буду бить, еще до матча решил.

Все получилось именно так, как планировал", - сказал Соболев.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" за Суперкубок России состоялся вчера, 18 июля, в Нижнем Новгороде. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1 благодаря голу нападающего Александра Соболева на 90+8-й минуте, реализовавшего пенальти. В серии одиннадцатиметровых Соболев также был точен и помог сине-бело-голубым вырвать победу - 4:2.

Напомним, петербургская команда завоевала 11-й Суперкубок в истории клуба.

Источник: РФС

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