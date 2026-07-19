"Еще до матча решил, в какой угол бить". Соболев - о пенальти в ворота "Спартака"

По ходу недели перед матчем регулярно тренирую исполнение пенальти и заранее определяю, в какой угол буду бить, еще до матча решил.
Все получилось именно так, как планировал", - сказал Соболев.
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" за Суперкубок России состоялся вчера, 18 июля, в Нижнем Новгороде. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1 благодаря голу нападающего Александра Соболева на 90+8-й минуте, реализовавшего пенальти. В серии одиннадцатиметровых Соболев также был точен и помог сине-бело-голубым вырвать победу - 4:2.
Напомним, петербургская команда завоевала 11-й Суперкубок в истории клуба.
Источник: РФС