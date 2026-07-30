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Председатель совета директоров "Крыльев" поставил команде задачу выиграть трофей

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Максим Симонов назвал задачи клуба на ближайшие годы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Нам жизненно необходим трофей, нам нужно его выиграть. Понятно, что на сегодняшний день замахиваться на чемпионство сложно, но нужно пытаться выиграть Кубок России", - сказал Симонов "Матч ТВ".


Последним трофеем самарских "Крыльев Советов" был Кубок победителя ФНЛ сезона-2020/2021.

25 июля самарские "Крылья Советов" на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:0.

Во втором туре чемпионата России команда Сергея Булатова сыграет на выезде с ЦСКА, а бело-голубые проведут выездную встречу с калининградской "Балтикой".

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