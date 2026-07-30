Председатель совета директоров "Крыльев" поставил команде задачу выиграть трофей

"Нам жизненно необходим трофей, нам нужно его выиграть. Понятно, что на сегодняшний день замахиваться на чемпионство сложно, но нужно пытаться выиграть Кубок России", - сказал Симонов "Матч ТВ".
Последним трофеем самарских "Крыльев Советов" был Кубок победителя ФНЛ сезона-2020/2021.
25 июля самарские "Крылья Советов" на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:0.
Во втором туре чемпионата России команда Сергея Булатова сыграет на выезде с ЦСКА, а бело-голубые проведут выездную встречу с калининградской "Балтикой".