Сегодня, 19 августа, состоится матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом" в рамках второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 16:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч ТВ".
В первом туре самарцы переиграли на выезде махачкалинское "Динамо" со счетом 2:1. Петербургская команда в прошлом туре одолела на своем поле калинингрдаскую "Балтику" (1:0).
"Крылья Советов" - "Зенит": во сколько начало и где смотреть кубковый матч
"Крылья Советов" - "Зенит": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию игры Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"