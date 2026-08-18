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"Крылья Советов" - "Зенит": во сколько начало и где смотреть кубковый матч

"Крылья Советов" - "Зенит": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию игры Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 19 августа, состоится матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом" в рамках второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 16:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч ТВ".

В первом туре самарцы переиграли на выезде махачкалинское "Динамо" со счетом 2:1. Петербургская команда в прошлом туре одолела на своем поле калинингрдаскую "Балтику" (1:0).

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