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"Динамо" - "Краснодар" во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

"Динамо" - "Краснодар": где и когда смотреть кубковую игру.
Фото: ФК "Краснодар"
Сегодня, 19 августа, в Москве состоится матч между "Динамо" и "Краснодаром" в рамках второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 20:45 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Никита Новиков. В прямом эфире поединок будет доступен на федеральном телеканале "Матч ТВ".

В первом туре бело-голубые выиграли на выезде у воронежского "Факела" со счетом 1:0. Краснодарская команда в прошлом туре одолела на своем поле грозненский "Ахмат" (1:1, 5:4 - по пенальти).

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