Сегодня, 19 августа, в Москве состоится матч между "Динамо" и "Краснодаром" в рамках второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 20:45 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Никита Новиков. В прямом эфире поединок будет доступен на федеральном телеканале "Матч ТВ".
В первом туре бело-голубые выиграли на выезде у воронежского "Факела" со счетом 1:0. Краснодарская команда в прошлом туре одолела на своем поле грозненский "Ахмат" (1:1, 5:4 - по пенальти).
"Динамо" - "Краснодар" во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
Фото: ФК "Краснодар"