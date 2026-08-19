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"Семак сказал, что рассчитывает на меня". Касаджикова - о "Зените"

Сергей Семак дал понять арендованному "Оренбургом" Андрею Касаджикову, что продолжает рассчитывать на молодого форварда в "Зените".
Фото: ФК "Оренбург"
18-летний нападающий Андрей Касаджиков рассказал о разговоре с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком перед уходом в аренду в "Оренбург".

По словам футболиста, он спокойно отнесся к временному переходу, поскольку ему необходима регулярная игровая практика.

"Когда узнал об аренде в "Оренбург", положительно воспринял это. Мы обсуждали это с Сергеем Богдановичем. Он мне сказал, что нужно будет поехать для игровой практики. В личном общении Семак сказал, что рассчитывает на меня. Посмотрим, как будет", — рассказал Касаджиков.

Форвард уже успел ярко проявить себя в составе "Оренбурга". В шести матчах Касаджиков забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Источник: "СЭ"

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