"Семак сказал, что рассчитывает на меня". Касаджикова - о "Зените"

Сергей Семак дал понять арендованному "Оренбургом" Андрею Касаджикову, что продолжает рассчитывать на молодого форварда в "Зените".

Фото: ФК "Оренбург"

"Когда узнал об аренде в "Оренбург", положительно воспринял это. Мы обсуждали это с Сергеем Богдановичем. Он мне сказал, что нужно будет поехать для игровой практики. В личном общении Семак сказал, что рассчитывает на меня. Посмотрим, как будет", — рассказал Касаджиков.