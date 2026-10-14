Продолжается матч 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между грозненским "Ахматом" и московским "Динамо". На пятой минуте встречи полузащитник бело-голубых Александр Кутицкий покинул поле из-за травмы, его заменил Николас Маричаль.
В нынешнем сезоне Кутицкий ни разу не выходил на поле до матча с "Ахматом" из-за травмы. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.
Полузащитник "Динамо" получил травму на пятой минуте в матче с "Ахматом"
Полузащитник "Динамо" покинул поле в матче с "Ахматом" из-за повреждения.
Фото: ФК "Динамо"