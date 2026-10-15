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Бубнов похвалил Карпина и раскритиковал поведение Слуцкого и Талалаева

Футбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил профессиональные качества главного тренера сборной России Валерия Карпина, противопоставив его подход к работе поведению Леонида Слуцкого и Андрея Талалаева.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Бубнов сравнил трех российских специалистов, выделив Карпина на фоне его коллег. При этом эксперт признался, что не испытывает личной симпатии ни к одному из тренеров, однако старается объективно оценивать их профессиональные качества.

По мнению Бубнова, главным преимуществом наставника национальной команды является сочетание богатого игрового опыта, серьезной футбольной школы и понимания современных тенденций.

"Карпин — он вне конкуренции. Во-первых, он футболист. Во-вторых, школа сумасшедшая. В-третьих, все современные тенденции применяет. Несмотря на то, что у него никакого результата не было, он, что называется, в ногу со временем идёт", — заявил Бубнов.

Эксперт также отметил, что Карпин уделяет внимание как тактической стороне футбола, так и физической подготовке игроков. Отдельно он выделил отношение тренера к собственным достижениям и профессиональному статусу.

"У него оригинальная манера вести себя и разговаривать, особенно с прессой. Но он себя по большому счёту не переоценивает и не выпячивает как тренер. В отличие от этих двоих", — подчеркнул Бубнов, имея в виду Слуцкого и Талалаева.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. До работы с национальной командой специалист тренировал московский "Спартак", "Мальорку" и "Ростов".

Талалаев в настоящее время руководит калининградской "Балтикой", тогда как Слуцкий ранее работал с ЦСКА, сборной России и рядом зарубежных клубов, включая "Халл Сити", "Витесс" и "Шанхай Шэньхуа".

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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