Бубнов похвалил Карпина и раскритиковал поведение Слуцкого и Талалаева

По мнению Бубнова, главным преимуществом наставника национальной команды является сочетание богатого игрового опыта, серьезной футбольной школы и понимания современных тенденций.
"Карпин — он вне конкуренции. Во-первых, он футболист. Во-вторых, школа сумасшедшая. В-третьих, все современные тенденции применяет. Несмотря на то, что у него никакого результата не было, он, что называется, в ногу со временем идёт", — заявил Бубнов.
Эксперт также отметил, что Карпин уделяет внимание как тактической стороне футбола, так и физической подготовке игроков. Отдельно он выделил отношение тренера к собственным достижениям и профессиональному статусу.
"У него оригинальная манера вести себя и разговаривать, особенно с прессой. Но он себя по большому счёту не переоценивает и не выпячивает как тренер. В отличие от этих двоих", — подчеркнул Бубнов, имея в виду Слуцкого и Талалаева.
Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. До работы с национальной командой специалист тренировал московский "Спартак", "Мальорку" и "Ростов".
Талалаев в настоящее время руководит калининградской "Балтикой", тогда как Слуцкий ранее работал с ЦСКА, сборной России и рядом зарубежных клубов, включая "Халл Сити", "Витесс" и "Шанхай Шэньхуа".
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"