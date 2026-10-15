Бубнов похвалил Карпина и раскритиковал поведение Слуцкого и Талалаева

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"У него оригинальная манера вести себя и разговаривать, особенно с прессой. Но он себя по большому счёту не переоценивает и не выпячивает как тренер. В отличие от этих двоих", — подчеркнул Бубнов, имея в виду Слуцкого и Талалаева.