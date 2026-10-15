Мостовой обвинил экспертов в двойных стандартах по отношению к Галактионову и Аленичеву

"Сейчас, не дай бог, Аленичев с Титовым где-то проиграют с "Арсеналом" – и начнут. У нас сейчас много экспертов, аналитиков всяких. Они же за каждую неудачу начнут клевать сразу, клевать!" — заявил Мостовой.
В качестве примера несправедливого, по его мнению, отношения к специалистам бывший полузащитник привел ситуацию в московском "Локомотиве". Мостовой считает, что главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова критикуют значительно меньше, несмотря на неудовлетворительные результаты команды.
"Проигрывает "Локомотив" всем подряд – ни одного плохого слова не говорят про этого Галактионова. Проигрывает Мусаев – молчат, Слуцкий – тоже. Проиграет Аленичев, проиграет Мостовой, Канчельскис или кто-то еще – поверьте мне, на следующий день заклюют", — подчеркнул экс-футболист.
Мостовой также заявил, что намерен защищать бывших профессиональных игроков, которые после завершения карьеры решили попробовать себя на тренерском поприще.
"Поэтому я не допущу, чтобы футбольных людей унижали или еще что-то делали. Потому что мы всю жизнь отдали футболу: когда они пирожки на кухне ели, мы траву грызли", — добавил он.
Напомним, "Локомотив" после десяти туров РПЛ набрал десять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. При этом в последнем матче чемпионата железнодорожники разгромили воронежский "Факел" со счетом 5:0.
Для Аленичева назначение в тульский "Арсенал" стало возвращением к тренерской работе. Ранее специалист возглавлял московский "Спартак" и красноярский "Енисей", а теперь вместе с Титовым попытается добиться успеха в Первой лиге.
Источник: "Евро-Футбол"