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"Урал" вдесятером вырвал победу над "Тамбовом"

"Урал" одержал победу над "Тамбовом" в Кубке ФНЛ.

Кубок ФНЛ

Плей-офф

"Тамбов" - "Урал" 1:2

Гол: Шляков, 64 - Юсупов, 45+1, Серченков, 84

"Тамбов": Смирнов, Шляков, Горбатюк, Шабанов, Михалев, Зяблов, Сорокин, Поярков, Дутов, Алумона, Андреев

"Урал": Арапов, Меркулов, Табидзе, Панков, Глушков, Серченков, Павленко, Новиков, Коробов, Юсупов, Лунгу

Предупреждения: Шляков, 27, Михалев, 34

Предупреждения: Табидзе, 62
Теги: Урал Тамбов
Сегодня, 18:38
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