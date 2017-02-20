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"Урал" вдесятером вырвал победу над "Тамбовом"
"Урал" одержал победу над "Тамбовом" в Кубке ФНЛ.
Кубок ФНЛ
Плей-офф
"Тамбов" - "Урал" 1:2
Гол: Шляков, 64 - Юсупов, 45+1, Серченков, 84
"Тамбов": Смирнов, Шляков, Горбатюк, Шабанов, Михалев, Зяблов, Сорокин, Поярков, Дутов, Алумона, Андреев
"Урал": Арапов, Меркулов, Табидзе, Панков, Глушков, Серченков, Павленко, Новиков, Коробов, Юсупов, Лунгу
Предупреждения: Шляков, 27, Михалев, 34
Предупреждения: Табидзе, 62
Кубок ФНЛ
Плей-офф
"Тамбов" - "Урал" 1:2
Гол: Шляков, 64 - Юсупов, 45+1, Серченков, 84
"Тамбов": Смирнов, Шляков, Горбатюк, Шабанов, Михалев, Зяблов, Сорокин, Поярков, Дутов, Алумона, Андреев
"Урал": Арапов, Меркулов, Табидзе, Панков, Глушков, Серченков, Павленко, Новиков, Коробов, Юсупов, Лунгу
Предупреждения: Шляков, 27, Михалев, 34
Предупреждения: Табидзе, 62
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