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Алексей Ребко: если деньги придут, с "Енисеем" сыграем, если нет – на поле не выйдем

Полузащитник "Луча-Энергии" Алексей Ребко рассказал, что в ближайшее время игроки ожидают поступления денег по зарплате.

"Ждём. В течение нескольких часов нам должна прийти зарплата за ноябрь и декабрь. Если деньги придут, с "Енисеем" мы сыграем, если нет – на поле не выйдем", - цитирует Ребко "Чемпионат".
Теги: Ребко Луч-Энергия
Сегодня, 11:34
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3
(1)
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 12:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто не выйти - не интересно. Медийный выхлоп не тот, на ютубе опять же никакого пиара. Выйдите на поле и стойте на месте по позициям все 90 минут. smirk Так и за нарушение контракта вас никто не притянет.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 12:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Мужики, пока есть силы и средства добраться до стадиона, выходите на поле и честно без поддавки сыграйте. Тем самым вас оценят и специалисты и болельщики. Даже при самом плохом развитии событий, как то- снятии с первенства, ни кто без работы не останется. Трудяги везде нужны. Успехов
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Бл...ь, правильно, ведь у тебя зарплата наверно "35т. рублей" в месяц....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
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