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Андрей Червиченко: считаю Кутепова будущим нашего футбола
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 20-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с "Локомотивом" (1:1).
- Об игре:
Хороший, отличный матч! Больше всего обрадовало то, что ни одна из команд в концовке встречи не тянула время, обе неслись вперёд, хотели выиграть, бились до последней секунды. Такая игра очень понравилась.
Вопросов по судейству у меня нет, Вилков отсудил ровно. Были небольшие моменты, которые можно было трактовать по-разному, так что претензий к нему нет. И вне игры он определил правильно при голе "Спартака", и пенальти на Ари не было. Вилков предпочтений никому не отдавал, отсудил ровно, что, на мой взгляд, говорить о том, что арбитры умеют работать, а тотальные ошибки в пользу одной из команд как раз говорят о предвзятости.
- О словах Рейнгольда по игре Кутепова:
Мне очень нравится игра Кутепова. Считаю его будущим нашего футбола, и он единственная незаменимая фигура обороны в составе "Спартака". Не забывайте, что парень он молодой, а ему уже доверяют столь значимую позицию.
Гол Ари?! Возможно, Рейнгольд что-то со стороны своих лет и опыта что-то разглядел, но я считаю, что бразильца в том эпизоде вообще бы ни один защитник не остановил. Не знаю защитников, из под которых не забивали бы за весь сезон, и вратарей, которые на 0 играли весь сезон. В каких-то эпизодах есть не ошибки защитников, а мастерство нападающих, и это тот случай.
- Об игре Ари:
Он настолько своеобразный, настолько не такой, как другие, что и позволяет ему реализовывать даже полумоменты. Ведь решающие голы он забивал и в "Спартаке", и в "Краснодаре". Думаю, это незаурядный игрок, с незаурядной внешностью и с незаурядной манерой движения. Бразилец очень своеобразный.
На месте "Локомотива" после этого сезона я бы постарался выкупить Ари у "Краснодара". Уже сейчас бразилец один из лучших игроков атаки москвичей. Сколько говорят о Миранчуке, но сегодня он был худшим футболистом на поле, как я думаю. А Ари нужно попытаться выкупить, лишним он абсолютно точно не будет. Я не думаю, что он нужен "Краснодару". Возможно, раньше, но точно не сегодняшнему, поэтому теоретически "быкам" выгодно его продать.
Гражданство для Ари?! Было бы ему 26, тогда да. А сейчас... Я вообще не противник того, чтобы давать гражданство и пробовать новичков, потому что это даже усилит конкуренцию. Да и потом, сборная Германии уже пользуется таким бонусом, почему мы не можем взять себе что-то лучшее из мира футбола?! Конечно, похвально, что мы натурализовали Гильерме, но проблем во вратарской зоне у нас нет, поэтому это выглядит курьёзно. А нападающих у нас нет, и это проблема.
- О предстоящем перерыве на матчи сборных:
Не думаю, что психологически перерыв в две недели как-то повлияет на "Спартак". "Зенит" сейчас находится в таком непотребном состоянии, что я даже не удивлюсь потере очков на своём поле с "Арсеналом". ЦСКА же сыграет с "Тереком" в Грозном, что никогда не считалось проходным матчем. Более того, я бы дал лишь 40% на победу "армейцев".
Хочу отметить одну вещь: даже несмотря на абсолютно непонятные оправдания Будогосским судейства в игре "Амкар" - "Зенит" (1:0), питерцы слишком много говорят об арбитрах. Это не по-чемпионски. "Спартаку" сегодня не засчитали гол в эпизоде, который многие назовут спорным, но команда продолжила играть и добилась своего. Если "Зенит" хочет быть чемпионом, он не должен акцентировать своё внимание на одном эпизоде, а должен брать и обыгрывать "Амкар". Поведение же игроков "Спартака" - нормальное, чемпионское, а то, что делает "Зенит" - недостойно звания лидера отечественного футбола.
- Об игре:
Хороший, отличный матч! Больше всего обрадовало то, что ни одна из команд в концовке встречи не тянула время, обе неслись вперёд, хотели выиграть, бились до последней секунды. Такая игра очень понравилась.
Вопросов по судейству у меня нет, Вилков отсудил ровно. Были небольшие моменты, которые можно было трактовать по-разному, так что претензий к нему нет. И вне игры он определил правильно при голе "Спартака", и пенальти на Ари не было. Вилков предпочтений никому не отдавал, отсудил ровно, что, на мой взгляд, говорить о том, что арбитры умеют работать, а тотальные ошибки в пользу одной из команд как раз говорят о предвзятости.
- О словах Рейнгольда по игре Кутепова:
Мне очень нравится игра Кутепова. Считаю его будущим нашего футбола, и он единственная незаменимая фигура обороны в составе "Спартака". Не забывайте, что парень он молодой, а ему уже доверяют столь значимую позицию.
Гол Ари?! Возможно, Рейнгольд что-то со стороны своих лет и опыта что-то разглядел, но я считаю, что бразильца в том эпизоде вообще бы ни один защитник не остановил. Не знаю защитников, из под которых не забивали бы за весь сезон, и вратарей, которые на 0 играли весь сезон. В каких-то эпизодах есть не ошибки защитников, а мастерство нападающих, и это тот случай.
- Об игре Ари:
Он настолько своеобразный, настолько не такой, как другие, что и позволяет ему реализовывать даже полумоменты. Ведь решающие голы он забивал и в "Спартаке", и в "Краснодаре". Думаю, это незаурядный игрок, с незаурядной внешностью и с незаурядной манерой движения. Бразилец очень своеобразный.
На месте "Локомотива" после этого сезона я бы постарался выкупить Ари у "Краснодара". Уже сейчас бразилец один из лучших игроков атаки москвичей. Сколько говорят о Миранчуке, но сегодня он был худшим футболистом на поле, как я думаю. А Ари нужно попытаться выкупить, лишним он абсолютно точно не будет. Я не думаю, что он нужен "Краснодару". Возможно, раньше, но точно не сегодняшнему, поэтому теоретически "быкам" выгодно его продать.
Гражданство для Ари?! Было бы ему 26, тогда да. А сейчас... Я вообще не противник того, чтобы давать гражданство и пробовать новичков, потому что это даже усилит конкуренцию. Да и потом, сборная Германии уже пользуется таким бонусом, почему мы не можем взять себе что-то лучшее из мира футбола?! Конечно, похвально, что мы натурализовали Гильерме, но проблем во вратарской зоне у нас нет, поэтому это выглядит курьёзно. А нападающих у нас нет, и это проблема.
- О предстоящем перерыве на матчи сборных:
Не думаю, что психологически перерыв в две недели как-то повлияет на "Спартак". "Зенит" сейчас находится в таком непотребном состоянии, что я даже не удивлюсь потере очков на своём поле с "Арсеналом". ЦСКА же сыграет с "Тереком" в Грозном, что никогда не считалось проходным матчем. Более того, я бы дал лишь 40% на победу "армейцев".
Хочу отметить одну вещь: даже несмотря на абсолютно непонятные оправдания Будогосским судейства в игре "Амкар" - "Зенит" (1:0), питерцы слишком много говорят об арбитрах. Это не по-чемпионски. "Спартаку" сегодня не засчитали гол в эпизоде, который многие назовут спорным, но команда продолжила играть и добилась своего. Если "Зенит" хочет быть чемпионом, он не должен акцентировать своё внимание на одном эпизоде, а должен брать и обыгрывать "Амкар". Поведение же игроков "Спартака" - нормальное, чемпионское, а то, что делает "Зенит" - недостойно звания лидера отечественного футбола.
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