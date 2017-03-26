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"Луч-Энергия" и "Зенит-2" сыграли вничью

"Луч-Энергия" и "Зенит-2" сыграли вничью в матче 28-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ

28 тур

"Луч-Энергия" - "Зенит-2" 0:0

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Коломыц, Пискунов, Насадюк, Грицаенко, Килин (Минич, 80), Гриднев, Пономаренко, Гордиенко (Джикаев, 81), Столбовой

"Зенит-2": Бабурин, Карпов, Зуйков, Зуев, Чернов, Лобов, Евсеев, Исаев (Батютин, 66), Бавин, Сиротов, Проничев (Погребняк, 54)

Предупреждения: Пономаренко, 17, Коломыц, 43, Зуйков, 70, Карпов, 74, Коломыц, 79, Лобов, 89
Теги: Луч-Энергия Зенит-2
Сегодня, 11:11
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