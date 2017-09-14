Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:52
Денис Глушаков выбыл на две недели (14)
Денис Глушаков выбыл на две недели (14)
14:19
Раскусить датский орешек и стереть страшное воспоминание. "Локо" и "Зенит" начинают групповой турнир Лиги Европы (4)
Раскусить датский орешек и стереть страшное воспоминание. "Локо" и "Зенит" начинают групповой турнир Лиги Европы (4)
13:58
Артур Григорьянц - об эпизоде с файером в Мариборе: смотря что написал в рапорте делегат УЕФА (3)
Артур Григорьянц - об эпизоде с файером в Мариборе: смотря что написал в рапорте делегат УЕФА (3)
12:59
Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни (13)
Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни (13)
12:26
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят (7)
Андрей Червиченко: многие начали понимать, что легионеры за $3-8 млн не особо превосходят наших талантливых ребят (7)
Матч "Арсенал" - "Кельн" начнется на час позже
Начало матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Арсенал" – "Кельн" отложено. Встреча начнется в 23:00, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
аТкое решение принято в целях безопасности болельщиков на стадионе.
аТкое решение принято в целях безопасности болельщиков на стадионе.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.