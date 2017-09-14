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Матч "Арсенал" - "Кельн" начнется на час позже

Начало матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Арсенал" – "Кельн" отложено. Встреча начнется в 23:00, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

аТкое решение принято в целях безопасности болельщиков на стадионе.
Теги: Арсенал Кельн
Сегодня, 21:34
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну и заипца- сначала посмотрим футбол , а потом посмотрим хороший футбол.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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