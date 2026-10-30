Ни тура без дерби! "Локо" сыграет со "Спартаком", а "Краснодар" попробует выйти из затяжного пике: превью 13 тура РПЛ

«Рубин» — «Факел»
В минувшем туре казанцы проиграли дома в волжском дерби «Крыльям Советов» (0:2). Это поражение в РПЛ стало для команды третьим кряду, и стоило Франку Артиге работы. Безвыигрышная серия «рубиновых» достигла 6 встреч (3 ничьих), а к игре с «Факелом» их будет готовить Олег Кузьмин, ставший исполняющим обязанности главного тренера.
Воронежцы в прошлом туре потерпели на своем поле поражение от «Родины» (0:1). Решающим в матче стало спорный пенальти, а после игры Алексей Ребко раскритиковал судей и бросил раздосадованное: «Вот так вот карьеры и заканчиваются, не начавшись, молодых тренеров». В СМИ сообщалось, что к 13-му туру команду может уже возглавить Ролан Гусев, однако этого пока не случилось.
Победа «Рубина» оценивается в 2.00, за ничью дают 3.30, победа «Факела» - 4.15.
«Динамо» — «Ахмат»
В прошлые выходные москвичи неожиданно уступили на выезде «Акрону» (1:3). Это поражение прервало их историческую 7-матчевую победную серию и заставило уступить лидерство в турнирной таблице. А на неделе, в Кубке бело-голубые проиграли «Краснодару» (1:2). Спад или не выдержали бремени первой строчки? Футболисты в один голос говорят, что готовы к давлению. Что ж, поглядим.
Грозненцы в предыдущем туре проиграли при своих трибунах «Оренбургу» (0:1). Их серия без побед в чемпионате достигла уже 4 игр подряд (три поражения и ничья). Тем временем команда опустилась на 14-е место, а тренерское кресло под Станиславом Черчесовым начало раскачиваться.
Победа «Динамо» оценивается примерно в 1.57, тогда как ничья идет за 4.40, а победа «Ахмата» - за 5.60.
«Родина» — «Краснодар»
Дебютант лиги в минувшем туре одержал первую победу при Джонатане Альбе, одолев в Воронеже «Факел» (1:0). Победа над прямым конкурентом в борьбе за выживание позволила столичному коллективу создать задел в три очка над воронежцами и приблизиться к зоне стыков на расстояние двух баллов.
В прошлом туре краснодарцы вновь потеряли очки, упустив дома на 90+3-й минуте победу над «Балтикой» (1:1). В РПЛ «быки» не побеждали с августа, пять раз за это время сыграв вничью и один раз проиграв. В общем зачете еще недавний лидер упал на четвертую строчку. На неделе черно-зеленые выиграли в Кубке у «Динамо» и, наверняка, хотели бы перенести этот перфоманс на чемпионат.
«Краснодар» — явный фаворит: его победа стоит 1.67, тогда как за победу «Родины» дают 4.80, а за ничью 4.15.
«Оренбург» — ЦСКА
Оренбуржцы в прошлый уикенд одержали историческую для себя победу над «Ахматом» в гостях (1:0). Подопечные Ильдара Ахметзянова набрали неплохой ход, дважды сыграв вничью и два раза выиграв в 4-х последних турах. Этот удачный отрезок катапультировал команду аж на шестую позицию в таблице.
В предыдущем матче чемпионата «армейцы» уверенно выиграли в дерби у «Спартака» (2:0) и довольно быстро заставили всех забыть о первом поражении. Красно-синие набрали 25 очков и замыкают на сегодняшний день топ-3.
Победа хозяев поля оценивается в 3.20, ничья – в 3.75, победа гостей – в 2.13.
«Динамо» Махачкала — «Ростов»
В минувшем туре махачкалинцы уступили на выезде «Зениту» (0:2). В игре было назначено аж четыре пенальти, но игроки сумели реализовать лишь половину. Причем, забей на первых минутах дагестанцы свой одиннадцатиметровый, все могло сложиться иначе. Однако команда Вадима Евсеева не побеждает пять туров подряд (4 поражения и ничья) и откатилась уже на 10-е место в РПЛ.
Ростовчане в прошлом туре не оставили на своем поле шансов «Локомотиву» (2:0). При Дмитрии Кириченко южане еще ни разу не проиграли, одержав две победы и сыграв вничью в первенстве страны. На данный момент желто-синие идут 7-ми, имея в своей копилке 15 заработанных очков.
На «Динамо» Мх дают 3.25, на ничью – 3.10, на «Ростов» - 2.38.
«Балтика» — «Акрон»
Калининградцы в предыдущем туре вырвали на последних минутах ничью в гостях с «Краснодаром» (1:1). Подопечные Андрея Талалаева не побеждали в шести играх кряду (4 ничьих, 2 поражения). В турнирной таблице «балтийцы» с 14 очками занимают девятую строчку.
Тольяттинцы в прошлом туре совершили сенсацию, обыграв дома столичное «Динамо» (3:1). Эта победа стала для красно-черных второй в четырех последних турах (1 поражение и ничья) и позволила им переместиться на безопасную 12-ю позицию, покинув зону стыков.
На победу «Балтики» дают 1.76, на победу «Акрона» 4.80, на ничью – 3.65.
«Локомотив» — «Спартак»
Матч тура пройдет на «РЖД Арене» в воскресенье, 1 ноября.
В минувшие выходные «железнодорожники» проиграли в гостях «Ростову» (0:2). В активе красно-зеленых только одна победа в пяти встречах чемпионата при двух поражениях и двух ничьих.
Красно-белые в предыдущем туре уступили в другом московском дерби – с ЦСКА (0:2). Однако команда Хуана Карседо показала хорошую реакцию, победив посреди недели «Рубин» в Кубке России. К противостоянию с «Локо» спартаковцы подходят с 23 баллами в своем активе, занимая при этом 5-е место.
В «Локомотив» совсем не верят – 4.30, ничья оценивается в 3.95, победа «Спартака» в 1.77.
«Крылья Советов» — «Зенит»
Завершится тур в понедельник, 2 ноября, в Самаре.
В прошлом туре самарцы победили в волжском дерби «Рубин» в Казани (2:0). Эта победа прервала трехматчевую безвыигрышную серию коллектива Сергея Булатова (две ничьих и поражение). В общем зачете «Крылья» идут восьмыми, находясь ровно на экваторе таблицы.
Петербуржцы в минувшие выходные переиграли дома махачкалинское «Динамо» (2:0). В ворота гостей зенитовцы трижды били пенальти, и даже вратарь Богдан Москвичев признался, что задумывался над тем, чтобы исполнить 11-метровый. Сине-бело-голубые одержали пять побед подряд и вернулись на первое место, а отрыв от ближайших преследователей составляет два очка.
Победу «Крыльев Советов» оценивают в 5.60, ничью – в 4.50, а победу «Зенита» в 1.55.
Фото: РПЛ