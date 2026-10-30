Мостовой – о Мусаеве: как они вообще попадают в "Краснодар"?

"А Мусаева я уже тысячу раз всё сказал, своего мнения я менять не буду. Галицкий – хозяин клуба, кого хочет, того и ставит, также и наоборот – захочет и уберёт.
Другое дело, как такие люди, как Мусаев, туда попадают?Ответ простой: да, нельзя – он свой. Поэтому нет смысла говорить о его уходе. Там решает всё один человек, и он вправе это делать. Это его клуб", – сказал Мостовой.
Мусаев возглавляет команду с марта 2024 года.
После 12 туров "Краснодар" занимает четвёртое место в РПЛ с 23 очками. От лидирующего "Зенита" краснодарцы отстают на четыре балла.