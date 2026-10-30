Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
18:00
Спартак КостромаНе начат
Нижний Новгород
20:15
Арсенал ТулаНе начат

Мостовой – о Мусаеве: как они вообще попадают в "Краснодар"?

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном уходе Мурада Мусева из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее об этом сообщали СМИ.

"А Мусаева я уже тысячу раз всё сказал, своего мнения я менять не буду. Галицкий – хозяин клуба, кого хочет, того и ставит, также и наоборот – захочет и уберёт.
Другое дело, как такие люди, как Мусаев, туда попадают?
Ответ простой: да, нельзя – он свой. Поэтому нет смысла говорить о его уходе. Там решает всё один человек, и он вправе это делать. Это его клуб", – сказал Мостовой.

Мусаев возглавляет команду с марта 2024 года.

После 12 туров "Краснодар" занимает четвёртое место в РПЛ с 23 очками. От лидирующего "Зенита" краснодарцы отстают на четыре балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится