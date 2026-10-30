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Жоао Виктор: счастлив забить гол, давно мечтал об этом

Защитник ЦСКА Жоао Виктор прокомментировал гол в ворота "Локомотива" в матче Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Счастлив забить гол, давно мечтал об этом.
Господь приготовил его именно тогда, когда мне это нужно. У нас не очень были дела в Кубке, и благодаря победе над "Локомотивом" мы вышли на второе место (в группе)", - сказал Виктор "Матч ТВ".

ЦСКА одержал победу над "Локомотивом" со счётом 3:1 в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

После победы ЦСКА набрал восемь очков и поднялся на второе место в группе D. Лидирует "Ростов" с 12 баллами, а "Локомотив" замыкает таблицу с тремя очками. Команда Михаила Галактионова упустила шансы на выход из группы.

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