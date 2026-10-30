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Ещенко: "Спартак" может взять золото, если всегда будет побеждать команды ниже семерки

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко назвал условие, при котором красно-белые могут стать чемпионами РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Если команда всегда будет выигрывать у соперников из нижней части таблицы, то это им вполне по силам.
Потому что они могут выиграть у лидеров, но очень важно, как ты будешь играть на длинном отрезке с командами ниже семерки", - сказал Ещенко "Матч ТВ".

На данный момент московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 12 матчах. Красно-белые отстают от первой строчки на 4 балла.

В текущем розыгрыше чемпионата команда Хуана Карлоса Карседо одержала 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

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