Ещенко: "Спартак" может взять золото, если всегда будет побеждать команды ниже семерки

"Если команда всегда будет выигрывать у соперников из нижней части таблицы, то это им вполне по силам.Потому что они могут выиграть у лидеров, но очень важно, как ты будешь играть на длинном отрезке с командами ниже семерки", - сказал Ещенко "Матч ТВ".
На данный момент московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 12 матчах. Красно-белые отстают от первой строчки на 4 балла.
В текущем розыгрыше чемпионата команда Хуана Карлоса Карседо одержала 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.