Фанаты "МЮ" снова пели про размер пениса Лукаку

Просьба "Манчестер Юнайтед" прекратить болельщикам петь песни про Ромелу Лукаку была проигнорирована, сообщает Daily Mail.Напомним, на этой неделе Организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к "МЮ" с просьбой запретить фанатам клуба распевать кричалку о размере пениса бельгийца.В письме Kick It Out отмечалось, что текст данной песни носит оскорбительный и дискриминационный характер. После этого "Юнайтед" и сам Лукаку попросили фанатов больше не использовать данную кричалку.Вчера в матче с "Саутгемптоном" поклонники "красных дьяволов" все равно распевали песню: "Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис".Отметим, что Лукаку забил единственный гол в матче.