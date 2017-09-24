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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фанаты "МЮ" снова пели про размер пениса Лукаку
Просьба "Манчестер Юнайтед" прекратить болельщикам петь песни про Ромелу Лукаку была проигнорирована, сообщает Daily Mail.
Напомним, на этой неделе Организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к "МЮ" с просьбой запретить фанатам клуба распевать кричалку о размере пениса бельгийца.
В письме Kick It Out отмечалось, что текст данной песни носит оскорбительный и дискриминационный характер. После этого "Юнайтед" и сам Лукаку попросили фанатов больше не использовать данную кричалку.
Вчера в матче с "Саутгемптоном" поклонники "красных дьяволов" все равно распевали песню: "Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис".
Отметим, что Лукаку забил единственный гол в матче.
Напомним, на этой неделе Организация по борьбе с дискриминацией в футболе (Kick It Out) обратилась к "МЮ" с просьбой запретить фанатам клуба распевать кричалку о размере пениса бельгийца.
В письме Kick It Out отмечалось, что текст данной песни носит оскорбительный и дискриминационный характер. После этого "Юнайтед" и сам Лукаку попросили фанатов больше не использовать данную кричалку.
Вчера в матче с "Саутгемптоном" поклонники "красных дьяволов" все равно распевали песню: "Ромелу Лукаку – наш бельгийский гений, забивающий голы и имеющий 24-дюймовый пенис".
Отметим, что Лукаку забил единственный гол в матче.
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