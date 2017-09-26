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Марат Измайлов: вынужден покинуть "Арарат" по личным обстоятельствам

Экс-полузащитник "Арарата" Марат Измайлов рассказал, почему решил покинуть московский клуб.

"Хочу выразить огромную благодарность руководству "Арарата", тренерскому штабу и футболистам за незабываемые эмоции. Мне было очень приятно стать частью этой большой футбольной семьи.

Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю "Арарату" решения всех спортивных задач, уверен, что у клуба светлое будущее", - цитирует Измайлова ТАСС.
Теги: Измайлов Арарат
Сегодня, 15:27
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:29) #
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если бы парень не был шизофреником стал бы в ряд с Аршавиным.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 15:29) #
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online

Марат как обычно - вынужден по семейным обстоятельствам. Он по ходу из каждой команды так уходит. На откатах что ли, мутно все как то.
А был то талантище


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
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